В выходные на пермской набережной пройдут заключительные показы инсталляции «Театр новогодний»

17:16 | 11.01.2019

11, 12 и 13 января пройдут финальные показы первой видеоинсталляции с тематикой «Театр новогодний» в рамках проекта администрации Перми «Зима на набережной». Следующая экспозиция будет называться «Театр фестивальный». Ее показы стартуют 18 января.



Напомним, «Театр новогодний» распахнул свои двери 30 декабря. С этого дня набережная Камы превратилась в масштабную театральную площадку под открытым небом, где три раза за вечер в ежедневном режиме разворачивается видеоэкспозиция, посвященная году театров в России, дополненная интерактивными технологическими решениями.



В ходе демонстрации экспозиции «Театр новогодний» под музыку из балета «Щелкунчик» посетители вспоминают историю Пермского театра оперы и балеты им. Чайковского, слышат рассказы о современных рождественских постановках, видят фотографии и отрывки из известного спектакля. Окунуться в новогоднюю атмосферу пермских театров гостям набережной помогает пермский актер Александр Смирнов, он исполняет роль виртуального экскурсовода.



По словам организаторов, каждая прогулка по набережной становится для посетителей увлекательным путешествием, во время которого пермяки и гости города слышат звуки симфонического оркестра перед спектаклем, театральный звонок и аплодисменты зрителей.



Экспозиция «Театр новогодний» будет транслироваться до 13 января ежедневно, начиная у лестничного спуска на Соборной площади, в 19:00, 20:00 и 21:00.



Уже с 18 января стартует новая экспозиция – «Театр фестивальный». Ее показы будут проходить с 18 января по 3 февраля по пятницам, субботам и воскресеньям в это же время.