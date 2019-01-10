Пермь: новости дня
15:47 | 11.01.2019
«Парма» вышла в «финал четырех» мужского Кубка России по баскетболу
Несмотря на то, что пермяки уступали в первой четверти матча, вторую десятиминутку они завершили с преимуществом в 13 очков (52:39). Пермские баскетболисты сохранили позицию лидера встречи и в следующих таймах. В четвертом отрезке сахалинские спортсмены постарались сократить отставание, однако победа осталась за «Пармой» — 100:79.
Напомним, первая игра с южно-сахалинским клубом закончилась для пермяков поражением (69:79).
Следующий матч «Парма» сыграет уже в рамках Единой лиги ВТБ 13 января в Саратове против «Автодора». Финальные матчи Кубка России по баскетболу состоятся 8 и 10 февраля. Напомним, в 2016 году пермский клуб стал победителем Кубка России.
© «Вечерние Ведомости»
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