Пермь: новости дня
17:57 | 10.01.2019
Открыт прием заявок на международный кинофестиваль «Флаэртиана»
Режиссеры и продюсеры документального кино могут прислать свою работу в оргкомитет фестиваля. Для этого нужно заполнить форму заявки на сайте фестиваля. Прием энтри-форм на международный и на национальный конкурсы продлится до 10 мая 2019 года. Анкеты участников студенческого конкурса будут приниматься до 25 июня 2019 года.
К фильмам, претендующим на участие в фестивале, есть несколько основных требований. Прежде всего, фильм должен быть выполнен в стилистике Роберта Флаэрти, заложенной им в картине «Нанук с Севера» (длительное наблюдение, привычная камера). Фестиваль принимает картины, законченные не ранее 1 января 2018 года. Кроме того, есть ряд технических условий, поэтому перед отправкой заявки организаторы просят изучить Положение о фестивале (flahertiana.ru/about/regulations.htm).
В прошлом году оргкомитет получил 839 заявок из 20 стран. Из них 14 фильмов участвовали в международном конкурсе, 14 в национальном и 15 — в студенческом.
Дополнительную информацию об условиях приема заявок можно получить в дирекции фестиваля, написав на festival@flahertiana.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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