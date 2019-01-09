Пермь: новости дня
17:50 | 10.01.2019
В Прикамье в новогодние праздники весь мусор с контейнерных площадок вывезен на полигоны
Напомним, с 1 января 2019 года мусор вывозится только на официальные полигоны, которых в крае 13. Все машины перевозчиков оснащены системами слежения, навигации и видеофиксации. Специалистами «Теплоэнерго» проводится аудит спецтехники в целях предотвращения несанкционированного сброса мусора.
В целом руководство регионального оператора положительно оценивает итоги работы по вывозу коммунальных отходов в праздничные дни. «Мы установили усиленный режим в праздники. Если в предыдущие годы мусор мог копиться неделями, то в 2019 году время реагирования составило всего 6 часов», — рассказал и.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев.
В период праздников качество уборки мусора в ежедневном режиме контролировал специальный штаб, работала горячая линия. В этот период от жителей Прикамья поступило 752 звонка на горячую линию «Теплоэнерго» и муниципалитетов, основная часть обращений пришлась на краевую столицу.
За 8 дней было осуществлено 9 проверок работы перевозчиков, в том числе 2 выезда с инспекцией в составе главы города Перми Дмитрия Самойлова, заместителя главы администрации Перми Игоря Субботина, и.о. министра ЖКХ Александра Шицына, а также замдиректора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрея Красникова.
С 3 января количество жалоб сократилось. Менее 4% жителей региона обращались с повторной заявкой на вывоз мусора. В районах эти работы проводились своевременно. Велась 100% отработка заявок, при необходимости мусоровоз осуществлял дополнительный выезд.
Внештатные ситуации возникали из-за сложности проезда спецтранспорта на внутридомовые территории, преграждения площадок личными автомобилями. В некоторых случаях возникал вопрос с поиском площадок, где был указан неточный адрес. Одним из острых оказался вопрос содержания контейнерных площадок и мусорокамер, которые по закону осуществляют управляющие организации. Для того чтобы избежать свалок и антисанитарии в праздники, руководство «Теплоэнерго» договорилось с перевозчиками, которые за свой счет убирали площадки.
Напомним, с 1 января 2019 года обращение с ТКО стало полноценной коммунальной услугой, она выделена отдельной строкой в платежной квитанции. Полученные средства имеют целевое назначение, то есть будут направлены именно на вывоз мусора, повышение качества услуги. Задачи по обращению с ТКО в Пермском крае возложены на регионального оператора – ПКГУП «Теплоэнерго». Оператор будет выставлять жителям края и юридическим лицам счета за вывоз мусора. Собранные платежи пойдут на оплату услуг перевозчиков (тем, кто забирает и вывозит мусор из контейнера) и полигонам, которые осуществляют хранение и утилизацию ТКО. Часть средств также пойдет на ликвидацию несанкционированных свалок.
© «Вечерние Ведомости»
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