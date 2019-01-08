Житель Перми осужден за преступления в отношении полицейского

15:32 | 10.01.2019

Суд вынес приговор 22-летнему пермяку. Мужчина признан виновным в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как установили следствие и суд, в конце июля 2018 года нетрезвый житель Перми, чувствуя недовольство законными действиями участкового уполномоченного, публично оскорбил его и ударил рукой по телу.



Суд приговорил виновного к штрафу в размере 7 тысяч рублей.