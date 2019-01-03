Более 50 тысяч кубометров снега вывезено с пермских улиц в новогодние каникулы

14:17 | 9.01.2019

По данным Гидрометцентра России, в новогодние каникулы в Перми выпало около 19 мм осадков, что составляет половину месячной нормы для января.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, подрядные организации, осуществляющие содержание улично-дорожной сети, в новогодние каникулы работали без выходных. Перед ними была поставлена задача проводить расчистку и вывозку снега, регулярную подсыпку и подметание дорог и тротуаров.



Ежедневно на улицах города в среднем было задействовано около 200 единиц техники, ручную уборку осуществляли около 320 человек.



По информации УВБ, в период с 30 декабря по 8 января объем вывезенного снега с территории города составил 55,9 тысячи кубометров снега, всего с начала зимнего содержания на полигоны отправилось порядка 218,7 тысячи кубометров снега.



Во дворах уборку снега осуществляют управляющие организации. Те управляющие организации, которые производят ее некачественно, будут привлекаться к административной ответственности. Администрации районов проводят контрольные рейды.



Напомним, замечания по уборке улично-дорожной сети пермяки могут направлять в отдел благоустройства администрации своего района (gorodperm.ru/actions/blagoustroyasto/informationphones_uvb) и в МКУ «Благоустройство района». Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в свою управляющую организацию или в отделы ЖКХ администрации своего района. Телефоны можно найти здесь: gorodperm.ru/actions/jkh/useful_phones.