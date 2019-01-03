Пермь: новости дня
14:26 | 8.01.2019
В центре Перми появятся ледовые борцы сумо и герои анимэ
Почти сразу после новогодних каникул, 13 января, в Пермь приедут 22 скульптора из Китая, Малайзии, России и впервые в истории Кубка - из Сингапура. Все участники – опытные скульпторы, имеющие в своем портфолио многочисленные награды профессиональных международных конкурсов и фестивалей в области ледовой и снежной скульптуры.
Общая тема, которая объединит всех участников этого года, – «Японские мотивы». Скульпторы подошли к прочтению темы широко: братья Кокорины из Екатеринбурга представят футуристичную композицию, вдохновленную удивительным сочетанием технологий и традиций в современной Японии; Василий и Анатолий Аргуновы из Якутска создадут скульптуру, которая поможет «понять счастье» и называется «Кусочек счастья», братья Мистрюковы из Рязани посвятят свою композицию культуре самураев. Участники из Китая решили воплотить во льду героя анимэ, а малазийцы – японское божество, которое «слышит все в мире» и прислушивается к просьбе каждого. Одна из скульптур будет посвящена театру.
Каждой команде будет предоставлено 30 огромных блоков льда, из которых всего за пять дней мастера по своим эскизам создадут скульптурные композиции. Для всех участников на рабочей площадке устанавливается фиксированный рабочий день с 09:20 до 19:20. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещается регламентом. Такое состязание в мастерстве в режиме нон-стоп – своеобразный марафон, требующий от участников не только максимум умений и физических возможностей, но и диктующий необходимость работать со сложным материалом в любых погодных условиях.
Увидеть работу скульпторов своими глазами смогут все жители и гости города: создание скульптурных композиций будет проходить в открытом формате на территории главного ледового городка Перми на городской эспланаде. Галерея ледовой скульптуры дополнит пространство новогоднего комплекса и простоит почти до самой весны.
© «Вечерние Ведомости»
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