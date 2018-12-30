На пермской набережной работает видеоинсталляция, посвященная театрам

15:03 | 3.01.2019

30 декабря на набережной Камы открылся проект «Зима на набережной». Первую тему видеоинсталляции «Театр новогодний» горожане могут увидеть ежедневно до 13 января.



На две недели набережная стала масштабной театральной площадкой под открытым небом. Под музыку из балета «Щелкунчик» зрителям напомнят историю Пермского театра оперы и балета им. Чайковского, расскажут о современных рождественских постановках, покажут отрывки из известного спектакля. Пермский актер Александр Смирнов исполняет роль виртуального экскурсовода.



Экспозиция «Театр новогодний» работает каждый день до 13 января, начинаясь у лестничного спуска на Соборной площади в 19:00, 20:00 и 21:00.