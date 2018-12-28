Председатель городской Думы поздравил пермяков с Новым годом

16:07 | 30.12.2018

Уважаемые пермяки!



Поздравляю вас с Новым годом!



Этот праздник по-настоящему близок и дорог каждому и несет в себе огромный заряд положительных эмоций. Провожая уходящий год, мы с теплом вспоминаем самые яркие события, мечтаем о новых победах и достижениях. Пусть эти надежды обязательно сбудутся, пусть 2019 год подарит счастье и радость, обогатит жизнь приятными впечатлениями, позволит достойно проявить себя в деятельности на благо города Перми, Пермского края и России!

От души желаю доброго здоровья, энергии, благополучия, удачи во всех начинаниях, отличного праздничного настроения!



Председатель Пермской городской Думы Ю.А. Уткин