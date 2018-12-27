Завершены ремонтные работы на Чусовском мосту

12:58 | 29.12.2018

Ремонтные работы на Чусовском мосту завершены, сообщает краевой минтранс. Движение открыто по обеим полосам.



Подрядчики, работая в круглосуточном режиме, сократили на сутки срок ремонта, который был установлен ранее.