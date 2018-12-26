В Перми заканчивается регистрация манежа «Спартак» как муниципальной собственности

17:15 | 28.12.2018

Департамент имущественных отношений администрации Перми заключил договор купли-продажи.



Процедура принятия в муниципальную собственность завершится в январе. Дальше, как сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в прямом телеэфире, будет произведено обследование здания и капитальный ремонт.



Администрация Перми вела системную работу по сохранению спортивного комплекса в интересах жителей города. Напомним, что в начале декабря прошли торги по продаже спортивного манежа «Спартак». На конкурс поступила единственная заявка от департамента имущественных отношений.



Одним из основных условий конкурса было обязательство покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование имущества легкоатлетического манежа «Спартак» в соответствии с его целевым назначением как спортивно-физкультурного объекта. Манеж предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований различного уровня. На земельный участок по улице Рабочей, 9 наложено целевое ограничение – здесь возможно только сохранение спортивного объекта.