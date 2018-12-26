Федеральный закон о долевом строительстве вступил в силу

16:03 | 28.12.2018

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в регулирование долевого строительства. Документ подписан 25 декабря и опубликован на официальном портале правовой информации.



Внесенные в действующее законодательство изменения направлены на защиту прав, законных интересов и имущества граждан – участников долевого строительства, установление дополнительных гарантий, а также на минимизацию рисков, связанных с участием граждан в долевом строительстве.



Согласно закону, с 1 июля 2019 года средства граждан, привлеченные на строительство дома, будут зачисляться на специальный банковский счет, а застройщик сможет их получить после передачи квартир покупателям. Строительство же будет осуществляться на собственные средства застройщика или на банковские кредиты.



Законом также предусматривается, что все новые договоры участия в долевом строительстве должны заключаться только при условии уплаты взноса в компенсационный фонд по ставке 1,2 %. Таким образом, со дня вступления закона в силу не применяются положения об обеспечении исполнения обязательств застройщика договорами страхования или поручительства.



В прошлом году правительство Пермского края утвердило механизм достройки проблемных домов, а с 1 января 2018 года заработал закон о господдержке обманутых дольщиков, который предполагает выплату субсидий пострадавшим гражданам. По этому механизму в регионе ведется достройка 5 объектов незавершенного строительства.



За полтора года в Пермском крае в эксплуатацию было введено 9 проблемных домов – это порядка 103 тыс. кв. м жилья. В числе последних введенных в эксплуатацию ЖК «Весна» на ул. Углеуральская, 27, десятилетний долгострой на ул. Окулова, 62, и дом по адресу: ул. Островского, 30. В общей сложности получили свои квартиры 1150 семей – бывших обманутых дольщиков.