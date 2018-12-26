По итогам 2018 года губернатор Пермского края вошел в топ-25 национального рейтинга глав субъектов РФ

13:31 | 28.12.2018

«Национальный рейтинг» опубликовал итоговое за 2018 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Губернатор Пермского края Максим Решетников занял 24 место в рейтинге.



Ниже в рейтинге расположились губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Как отмечают авторы рейтинга, объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2018 год. В нем оцениваются только те главы регионов, которые находятся на своем посту на момент публикации исследования.



Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В «Национальном рейтинге губернаторов» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов самой широкой профессиональной и социальной принадлежности.