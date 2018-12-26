Пермь: новости дня
12:55 | 28.12.2018
В первую неделю января в Перми изменится расписание работы общественного транспорта
Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, 1 и 2 января на линии будет работать половина подвижного состава. С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать по воскресному графику.
Напомним, 31 декабря с учетом ограничения движения в центральной части города, движение троллейбуса маршрута №5 после 21:30 будет осуществляться до улицы Советской, трамваи маршрутов №5 и №11 в это же время будут следовать в объезд улицы Борчанинова через улицы Белинского, Максима Горького и Ленина.
С эспланады пермяки смогут доехать домой на общественном транспорте, который будет выезжать на линию 1 января с 00:00 и уже к 01:00 окажется в центральной части города. Работать маршруты будут до 04:00. На линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута. В связи с перекрытием движения в районе Театра-Театра транспорт будет идти через улицы Крисанова, Петропавловскую, Екатерининскую и Попова, а также Борчанинова и Луначарского. Трамвайный маршрут №4 будет следовать сообщением «микрорайон «Висим – станция «Пермь II», также будет запущен маршрут сообщением «ОА «Инкар» – школа №107» через остановочный пункт «Центральный рынок».
За движением транспорта в режиме онлайн можно будет следить на map.gortransperm.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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