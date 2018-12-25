Пермская филармония приглашает на детские музыкальные спектакли

17:38 | 27.12.2018

Новый год – время радостных встреч и подарков, ожидания сюрпризов, веселья и музыки. Пермская краевая филармония приглашает учащихся 1–4-х классов на новогодние елки в Органный концертный зал.



В музыкальном путешествии «Новый год с Филармошей» вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами к зрителям присоединится… робот Филармоша. Именно он, загадочный обитатель Органного зала, отправится вместе с ребятами в зимнюю сказку, полную чудесных приключений... Будет интересно и весело – с таинственными звуками органа, песнями, танцами, любимыми мультиками, интерактивными конкурсами и хороводом у елки. В новогоднем представлении задействованы солисты Пермской краевой филармонии, юные музыканты и творческая молодежь Перми, детские танцевальные коллективы.



Программа включает в себя концерт-спектакль в зрительном зале и любимые праздничные игры у большой елки в фойе Органного зала. Представления состоятся 28, 29, 30 декабря и 3–4 января в 12:00 в Органном концертном зале.



Программы для самых юных слушателей заложены и в традициях V Международного Рождественского фестиваля.



23 декабря в концерте-спектакле «Новогодняя ракета вокруг света, или Король орган объявляет праздник» участвовали солисты филармонии и одаренные юные музыканты Перми.



2 января в 12:00 и в 15:00 пермский орган (солистка – Лада Лабзина, Казань) приглашает маленьких меломанов и их родителей в сказочное путешествие в компании Оле-Лукойе. Датский волшебник из сказки Андерсена расскажет зрителям очаровательные истории (актер Рустем Галич, США), которые зрители не только услышат, но и увидят – представление будут сопровождать рисунки на цветном песке с проекцией на большой экран (художник Ляля Явкина, Казань).



13 января в 15:00 в Органном зале оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии под управлением Галины Токаревой представит премьеру «Двенадцать месяцев» – музыкальные иллюстрации современного композитора Артема Нижника к драматической сказке С. Маршака. Текст читает заслуженная артистка РФ Татьяна Жаркова (Пермский ТЮЗ).