На пермской эспланаде открылся ледовый каток

18:00 | 26.12.2018

Вечером 25 декабря на эспланаде начал работу главный ледовый каток Перми. Каток будет работать все дни каникул, в том числе и в новогоднюю ночь. Выход на лед со своим спортинвентарем – бесплатный.



Центральный ледовый каток расположен у монумента «Героям фронта и тыла» на городской эспланаде. Общая площадь поверхности катка – 3000 квадратных метров.

Каток состоит из двух зон: большой площадки для тех, кто уверенно катается, а также детской зоны для маленьких посетителей и тех, кто еще только учится кататься. Площадка катка ограничена ледовыми бортами, оформлена светодиодной подсветкой и ледовыми скульптурами для фотографирования.



На катке предусмотрено устройство утепленных мест проката спортинвентаря и заточки коньков, а также камеры хранения и комната обогрева посетителей. Для всех желающих будет работать теплое кафе с горячими напитками и выпечкой.



Рядом с катком расположена большая горка для катания на сноутьюбингах. Стоимость проката спортинвентаря можно найти в официальной группе ледового городка vk.com/ledovygorodok.



Работа катка будет осуществляться по графику: будние дни – с 12:00 до 22:00, выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00. Заливка катка будет происходить ежедневно в ночное время.



Отметим, что жители и гости города при желании смогут встретить праздник, катаясь на коньках, поскольку главный ледовый каток и пункты проката будут работать всю новогоднюю ночь.



Напомним, что городская эспланада, в том числе ледовый каток – часть «Новогоднего маршрута» Перми.