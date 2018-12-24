До конца года в Прикамье из аварийного жилья расселят 650 семей

15:55 | 26.12.2018

В 2018 году на ликвидацию аварийного жилья было направлено 824,6 млн рублей: 477 млн рублей — региональный бюджет, 345,6 млн рублей – бюджеты муниципальных образований. Предполагается, что в общей сложности в этом году в Пермском крае будет расселено 649 семей, сообщает министерство архитектуры и строительства. Планируется расселить 75 многоквартирных домов общей площадью 20,8 тыс. кв. м.



По состоянию на 1 декабря все закупочные процедуры по приобретению жилья в собственность муниципалитетов, участвующих в программе в 2018 году, проведены. Более 15 тыс. кв. м аварийного жилья уже расселено, по оставшимся идет оформление документов. До конца года все мероприятия будут завершены.



«При разработке новой программы расселения мы поставили перед собой задачу исключить те ошибки, которые были допущены при ее реализации в период с 2013 по 2017 год. В частности, это касается предоставления жилья низкого качества, точечного расселения аварийного жилья, а также отсутствия контроля за предоставлением участков, высвободившихся в ходе расселения», — отмечает первый заместитель председателя правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.



Так, новую региональную программу было решено осуществлять на принципах комплексности освобождения территории от аварийного жилья. Результатом реализации данного подхода должно стать не только обеспечение жильем граждан, но и вовлечение в оборот земельных участков, занятых в настоящий момент аварийным жильем. Планируется, что за 3 года реализации программы будут освобождены земельные участки для нового строительства общей площадью более 14 га. По предварительным данным органов местного самоуправления, данные участки могут быть реализованы за 1 млрд рублей, что позволит дополнительно расселить почти 24 тыс. кв. м.



«Считаем применение комплексного подхода при формировании программы наиболее эффективным, позволяющим не только обеспечить безопасность для проживания граждан, но и качественно улучшить городскую среду, а также получить дополнительные источники финансирования для ликвидации аварийного жилья», — добавил Михаил Сюткин.



Также в адрес Минстроя России региональным ведомством были направлены предложения по расширению способов переселения граждан — предоставлением субсидий на приобретение жилья.



Заместитель председателя правительства отметил, с мая 2018 года в рамках региональной программы расселения предусмотрен такой способ переселения. «По результатам реализации программы в 2018 году видим, что более половины граждан, подлежащих переселению, выбрали именно его. Предоставление гражданину права самостоятельно выбирать на рынке жилье для переселения за счет субсидии в десятки раз сократило и количество судебных споров», — обозначил Михаил Сюткин.



С 2019 года Правительство РФ планирует возобновление финансирования региональных программ по ликвидации аварийного жилья за счет средств федерального бюджета, что позволит значительно увеличить объемы расселения аварийных домов.



В 2019-2021 годах из краевого бюджета на реализацию программы планируется направить 2,969 млрд рублей. Это почти по 1 млрд рублей ежегодно.