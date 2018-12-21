Участники конкурса «Лидеры России» из Прикамья реализуют социальные проекты в регионе

17:22 | 25.12.2018

Участники конкурса молодых управленцев «Лидеры России» для выхода в финал должны будут придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект. Об этом сообщил в понедельник, 24 декабря, первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.



«Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона», — сказал Сергей Кириенко во время пресс-брифинга. При этом первый замглавы Администрации Президента РФ отметил, что оцениваться будет не благотворительность, а реализация проекта от выбора социальной проблематики своего региона до формирования команды.



Сергей Кириенко пояснил, что это задание полуфинала позволит оценить «способность делать анализ и самостоятельно принимать решение, выбирать, какая проблема наиболее важная», а также организаторские качества.



В полуфинал конкурса вышли порядка 3,3 тыс. человек, в финал выйдут 300.



Отметим, региональные полуфиналы начнутся уже в январе. Жители Приволжского федерального округа проявляют в этом году высокую активность в конкурсе — до очного этапа дошло более 400 человек, что является вторым результатом после Центрального федерального округа. Поэтому организаторы приняли решение разделить участников из ПФО на две группы — первая будет работать в Нижнем Новгороде, вторую направят в Самару. Региональный полуфинал в ПФО пройдет с 1 по 4 февраля 2019 года.



Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года.



В этом году заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» направили более 3200 жителей Пермского края. Напомним, по итогам прошлогоднего конкурса в числе победителей было три пермяка. Впоследствии одна из них, Анна Козицына, трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта «Молодежный резерв Прикамья — 2018».