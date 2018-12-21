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15:52 | 24.12.2018
В Чайковском готовится к сдаче еще один долгострой
Строительство секций 9-этажного дома началось в 2013 году, напоминают в краевом минстрое. Сдача дома планировалась в 2016 году, но завершить объект удалось только сейчас.
В последние полтора года в крае введено в эксплуатацию 9 проблемных домов, или 103 тысячи кв. метров жилья. Утратили статус «обманутых дольщиков» 1150 семей.
© «Вечерние Ведомости»
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