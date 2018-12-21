В Чайковском готовится к сдаче еще один долгострой

15:52 | 24.12.2018

В городе Чайковский на ул. Камской, 9, в ближайшее время в свои квартиры смогут заселиться 72 семьи. Инспекция государственного строительного надзора Пермского края выдала итоговое заключение о соответствии объекта всем строительным нормам и требованиям.



Строительство секций 9-этажного дома началось в 2013 году, напоминают в краевом минстрое. Сдача дома планировалась в 2016 году, но завершить объект удалось только сейчас.



В последние полтора года в крае введено в эксплуатацию 9 проблемных домов, или 103 тысячи кв. метров жилья. Утратили статус «обманутых дольщиков» 1150 семей.