В Чусовом проводится проверка по факту отравления жителей газом

14:02 | 24.12.2018

Прокуратура города Чусового и краевая инспекция Госжилнадзора проводят проверку несчастного случая, который произошел 22 декабря в доме №13 по улице Высотной. Здесь отравились угарным газом 4 человека, одна из пострадавших скончалась в больнице.

Предварительно причиной утечки газа стала неисправная газовая колонка. В надзорных ведомствах отмечают, что эти устройства не относятся к общедомовому имуществу, и следить за их состоянием должны собственники квартиры.

Вентиляционные каналы в доме в этом году обследовались дважды и были признаны пригодными для эксплуатации. Обращений и жалоб от граждан по этому поводу не поступало.

По мнению экспертов ИГЖН, «несчастный случай носит единичный характер и является следствием ненадлежащего содержания собственниками жилого помещения внутриквартирного газового оборудования».