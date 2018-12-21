Найдены все девять рабочих погибшими в шахтном стволе в Соликамске

10:09 | 23.12.2018

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю/ТАСС

С седьмой попытки спасателям удалось достичь глубины 364 метра в четвертом стволе СКРУ-3 – уровня, на котором 22 декабря начался пожар. Из-за деформации конструкций предыдущие попытки были неудачными.



В шахте найдены тела 8 погибших – все они рабочие ФГУП УС-30 (Башкирия), которое в качестве подрядчика ведет строительство шахты. Эта же организация несет ответственность за безопасность работ под землей.



Возбуждено уголовное дело.



Напомним, в субботу около полудня произошло задымление в шахте компании «Уралкалий». На момент ЧП в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. Заблокированными в зоне задымления оставались девять человек - сотрудники подрядной организации «УС-30», которые являются жителями Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. На месте ЧП был развернут, и продолжает работу оперативный штаб, работу которого возглавляет лично губернатор Пермского края Максим Решетников.



В настоящий момент спасателями обнаружено тело девятого рабочего, который вместе с коллегами был заблокирован и погиб из-за задымления в шахте. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.