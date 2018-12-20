Пермский лифтер осуждена за причинение смерти по неосторожности

11:54 | 22.12.2018

Вынесен приговор 57-летней пермячке, работавшей лифтером. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как установили следствие и суд, утром 6 сентября лифтер организации, занимающейся техническим обслуживанием лифтов, нарушив нормативные требования, привлекла постороннюю 68-летнюю женщину для эвакуации пассажиров, застрявших в лифте жилого дома в Орджоникидзевском районе. Во время работ по эвакуации пассажиров женщина упала в шахту лифта и погибла.



Суд приговорил бывшего лифтера к двум годам ограничения свободы.