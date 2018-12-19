В Прикамье чествуют спортивную элиту региона

15:17 | 21.12.2018

20 декабря в Перми состоялась церемония награждения выдающихся спортсменов «Спортивная элита Прикамья – 2018». 27 наград вручено спортсменам, тренерам, а также отмечены лучшие спортивные организации.



Обращаясь к собравшимся, губернатор Пермского края Максим Решетников подвел итоги работ, проведенных в 2018 году по развитию физической культуры и спорта. В этом году начата работа по развитию школьного и дворового спорта, по развитию спортивной инфраструктуры.



Глава региона отметил, что год стал плодотворным для спортсменов Прикамья: за этот сезон они завоевали более 1000 наград на соревнованиях межрегионального уровня, 700 медалей на соревнованиях федерального уровня и 150 медалей – международного уровня.



«Это достойные результаты. Наши ребята заставили говорить о Пермском крае на международном уровне, – отметил губернатор. – В спорте, как и во многих сферах, этот год задал новый темп и новую динамику – это результат нашей совместной работы. Главное, чему нас учит спорт: если долго трудиться, работать в команде, прислушиваться к тренеру, то результаты рано или поздно придут. Результаты у нас уже есть, но я уверен, что они будут еще лучше».



Губернатор Максим Решетников совместно с директором Пермского государственного хореографического училища Дарьей Сосниной вручил 4 награды. В номинации «Спортивная звезда Прикамья – 2018» лучшим стал Артем Окулов, победивший на чемпионате мира по тяжелой атлетике. «Лучшим спортсменом года по зимним Олимпийским играм» назван Евгений Климов. Он стал первым на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В номинациях «Лучший спортсмен года по летним Олимпийским играм» и «Олимпийская надежда» награды завоевала Валентина Мальцева, которая заняла 1-е место на чемпионате России по дзюдо.



Лучших спортсменов Пермского края также поздравили заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков, депутат Государственной думы Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин.



Лучшим тренером года признан Рим Сиразетдинов (Федерация тяжелой атлетики). Лучшим тренером по подготовке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья стал Александр Голев, тренирующий Волегова Ивана – чемпиона мира ИНАС в трех дисциплинах по лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Лучшим тренером по командным игровым видам спорта признан Максим Амонов, тренер чемпионок России по пляжному регби среди женских команд.



В номинации «Лучший социально значимый проект в области спорта» победил VII Краевой Паралимпийский спортивный фестиваль под девизом «Без участия нет побед». Награда вручена председателю регионального отделения ООО «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае Александру Ивонину.