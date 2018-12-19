Пермь: новости дня
12:31 | 21.12.2018
В Прикамье построят первое в мире производство упаковки для пищевых продуктов полного цикла
Глава Прикамья Максим Решетников обозначил, что пермская компания «Упакс-Юнити» входит тройку крупнейших производителей одноразовой посуды в России. «Сейчас компания планирует запустить новую линию по переработке вторичного ПЭТ-пластика для дальнейшего вовлечения его в производство. Проект получил поддержку федерального Фонда развития промышленности. Очень перспективный и высокотехнологичный проект», – отметил губернатор.
Новое производство компании включит автоматизированную линию глубокой переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластика) и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов. Работу по подготовке к реализации проекта ООО «Упакс-Юнити» ведет с 2012 года. Так, на сегодня за собственные средства компания выкупила в собственность здание цеха под новый проект и земельный участок, а также провела реконструкцию и ремонт выкупленных производственных помещений. На данный момент проект полностью обеспечен инженерной инфраструктурой.
Всего в реализацию проекта ООО «Упакс-Юнити» намерено инвестировать 1,2 млрд руб. В настоящий момент федеральный Фонд развития промышленности одобрил заявку на получение компанией займа размером 500 млн руб., еще 20 млн руб. компания получит от Фонда развития промышленности Пермского края. Также компания намерена вложить в реализацию проекта собственные средства в размере порядка 200 млн руб. и использовать кредитные средства банков. Новое производство планируется открыть в 2020 году.
Как отмечают в ООО «Упакс-Юнити», производственная линия, создаваемая в рамках проекта, станет первой в мире линией, охватывающей полный цикл: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из очищенного сырья.
«В процессе реализации проекта будут применяться технологии, не имеющие аналогов в России: это технология глубокой переработки вторичного ПЭТ методом, позволяющим получить сырье, пригодное для производства пищевой упаковки», – прокомментировал уникальность проекта генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов.
В 2018 году объем инвестиционных вложений от проектов, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, составил 34,7 млрд руб. Количество приоритетных инвестпроектов выросло в 2 раза – их стало уже 8. С их реализацией в Пермском крае будет создано 3 360 рабочих мест.
Отметим, ООО «Упакс-Юнити» основано в 2001 году и является самым крупным производителем одноразовой посуды и упаковки в Уральском регионе и одним из крупнейших в России. Сегодня «Упакс-Юнити» – это 3 современных производственных цеха, 5 460 кв. м складских помещений; 320 сотрудников, более 250 покупателей по всей России и ближнему зарубежью.
© «Вечерние Ведомости»
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