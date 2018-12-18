Пермские аэропорт и железнодорожный вокзал в новогодние праздники не изменят график работы

18:23 | 19.12.2018

Традиционно перед Новым годом поток пассажиров в Пермском крае увеличивается на 20 %. Для комфортного передвижения жителей региона будет увеличен подвижной состав общественного транспорта, сообщил министр транспорта Прикамья Николай Уханов 19 декабря на заседании правительства.



По словам министра, после встречи Нового года ситуация меняется – пассажиропоток сокращается в 2 раза. «Снижение потока пассажиров связано с тем, что люди почти не выходят из дома либо передвигаются на муниципальном транспорте по городу. В связи с этим на региональных маршрутах мы планируем сократить подвижной состав на 1–2 января. Вся информация по изменению графиков общественного транспорта будет опубликована на сайте министерства и подведомственных организаций», – пояснил Николай Уханов.



Без изменений будут работать пермский аэропорт, железнодорожный вокзал Пермь II, не изменится и график движения пригородных поездов.