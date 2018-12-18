Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

18:23 | 19.12.2018

Пермские аэропорт и железнодорожный вокзал в новогодние праздники не изменят график работы

Традиционно перед Новым годом поток пассажиров в Пермском крае увеличивается на 20 %. Для комфортного передвижения жителей региона будет увеличен подвижной состав общественного транспорта, сообщил министр транспорта Прикамья Николай Уханов 19 декабря на заседании правительства.

По словам министра, после встречи Нового года ситуация меняется – пассажиропоток сокращается в 2 раза. «Снижение потока пассажиров связано с тем, что люди почти не выходят из дома либо передвигаются на муниципальном транспорте по городу. В связи с этим на региональных маршрутах мы планируем сократить подвижной состав на 1–2 января. Вся информация по изменению графиков общественного транспорта будет опубликована на сайте министерства и подведомственных организаций», – пояснил Николай Уханов.

Без изменений будут работать пермский аэропорт, железнодорожный вокзал Пермь II, не изменится и график движения пригородных поездов.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

00:07 | 20.12.2018
Судья, вынесшая приговор экс-начальнику Полевского ОМВД, уходит в отставку

19.12.2018

22:15 | 19.12.2018
Силовик, «посадивший» Контеева и Лошагина, уходит из прокуратуры

20:41 | 19.12.2018
Оперативники ФСБ задержали известного уральского адвоката

19:05 | 19.12.2018
В Екатеринбурге стартовал судебный процесс по обвинению полицейского следователя во взяточничестве

18:45 | 19.12.2018
Добрались до окраин: связисты усилили 4G в Екатеринбурге

18:31 | 19.12.2018
В Перми определили победителей городского спринта «Елки. Пермский период»

18:23 | 19.12.2018
Пермские аэропорт и железнодорожный вокзал в новогодние праздники не изменят график работы

17:55 | 19.12.2018
Пермские предприниматели смогут открывать расчетные счета через МФЦ

17:54 | 19.12.2018
Цех по производству самолетов L-410 открыт в «Титановой долине»

17:42 | 19.12.2018
Лучшим благотворителем года в Свердловской области признано АО «Уралэлектромедь»

17:31 | 19.12.2018
В Свердловской области поймали более 12 тысяч пьяных водителей

17:23 | 19.12.2018
Челябинский депутат рассказал о законе по защите бизнеса

17:21 | 19.12.2018
Шумков назвал три проблемы, которые сдерживают развитие бизнеса в регионе

17:09 | 19.12.2018
В Прикамье в новогодние праздники будут дежурить 245 бригад скорой ежедневно

16:59 | 19.12.2018
Все новогодние развлечения Перми – в интерактивной афише

16:52 | 19.12.2018
Движение на 15-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень ограничат из-за монтажных работ

16:50 | 19.12.2018
Безопасность на объектах ЖКХ в Прикамье обеспечат более 2 тысяч человек

16:44 | 19.12.2018
Госстройнадзор обнаружил нарушения в деятельности двух застройщиков Пермского края

16:20 | 19.12.2018
Пайщики ЖК «Кольцовский» получили ключи от квартир

16:18 | 19.12.2018
Отключение аналогового телесигнала не коснется жителей Пермского края в новогодние каникулы

16:10 | 19.12.2018
Пермские библиотеки удостоены награды международного конкурса «Город, где хочется жить»

16:02 | 19.12.2018
26 декабря в Прикамье пройдет акция «Узнай о своих долгах»

15:56 | 19.12.2018
Комиссия Екатеринбургской думы рекомендовала не повышать зарплату мэру

15:54 | 19.12.2018
Пермь вошла в топ-15 городов России с самой высокой новогодней елкой

15:40 | 19.12.2018
Департамент Росприроднадзора по УрФО проиграл многомиллионный иск к «СУАЛу»

15:31 | 19.12.2018
Жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, встретятся с министром культуры Свердловской области

15:23 | 19.12.2018
Реформа откладывается: депутаты не утвердили новую структуру городской власти Екатеринбурга

15:00 | 19.12.2018
Утром из дома на улице Симферопольской эвакуировали четырех человек

14:38 | 19.12.2018
В Кушве водителя, насмерть сбившего женщину, осудили на три года

14:33 | 19.12.2018
Екатеринбург впервые примет ралли раритетных автомобилей

14:31 | 19.12.2018
В Кургане грабитель сбил с ног женщину и снял с нее норковую шубу

14:22 | 19.12.2018
Прокурор Курганской области получит место заместителя Юрия Чайки

14:05 | 19.12.2018
Уральские таможенники задержали продавца гашиша в Екатеринбурге

13:53 | 19.12.2018
Депутат Екатеринбургской думы назначен директором «Спецавтобазы»

13:42 | 19.12.2018
Tele2 приготовил своим клиентам новогодний подарок

13:40 | 19.12.2018
Анатолий Литовченко инициировал проверку станции скорой помощи

13:37 | 19.12.2018
Телевидение РМК стало победителем национального конкурса

13:20 | 19.12.2018
На Серовском заводе ферросплавов ученик токаря получил серьезные травмы

12:57 | 19.12.2018
Дмитрий Осипов принял участие в работе Делового совета «Россия – Нигерия» ТПП РФ

12:55 | 19.12.2018
В 2018 году Роспотребнадзор забраковал 4,3 тонны рыбной продукции в Свердловской области

12:52 | 19.12.2018
Прямой эфир губернатора Пермского края в Instagram собрал 6400 пользователей

12:48 | 19.12.2018
Производство молока в Прикамье достигло исторического максимума

12:42 | 19.12.2018
В Прикамье гражданам компенсируют затраты на покупку приставок для цифрового ТВ

12:39 | 19.12.2018
На Урале приставы арестовали у предприятия дорогостоящее оборудование

12:24 | 19.12.2018
В 2018 году в Свердловской области выявлено 344 случая незаконных рубок деревьев

12:12 | 19.12.2018
Сити-менеджер Кургана потребовал усилить контроль за пассажирскими перевозками: «Необходимо принять решительные меры»

11:58 | 19.12.2018
К 2024 году уровень обеспеченности жильем на Урале достигнет 28,7 квадратного метра на человека

11:50 | 19.12.2018
В Свердловской области планируют разработать концепцию отношения к безнадзорным животным

11:23 | 19.12.2018
Евгений Куйвашев дополнительно выделил 23,5 млн рублей на музыкальное и спортивное оборудование для школ

11:01 | 19.12.2018
На центральной площади Кургана в субботу откроется рождественская ярмарка и фольклорный фестиваль





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 