В Прикамье в новогодние праздники будут дежурить 245 бригад скорой ежедневно

17:09 | 19.12.2018

19 декабря на заседании правительства Пермского края обсудили готовность региона к проведению новогодних праздников. Как отметил глава региона Максим Решетников, пока в каникулы все отдыхают и празднуют, целый ряд служб будет работать в усиленном режиме. «Это и правоохранительные органы, и аварийные, транспортные службы, больницы. Сегодня хочу услышать об их готовности – работа всех служб должна быть слаженной», – обозначил губернатор.



Основные причины обращений за скорой медицинской помощью во время праздников озвучила и. о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Чаще всего они связаны со злоупотреблением алкогольными напитками, бытовыми травмами, обморожениями – у взрослых и отравлениями, переохлаждениями и ожогами – у детей.



«В режим повышенной готовности Служба медицины катастроф перешла уже сегодня, остальные службы – с 25 декабря, – отметила и. о. министра. – В новогодние праздники круглосуточно будут работать стационары, травмпункты, санитарная авиация и скорая помощь. Каждый день по всему краю будут дежурить 245 бригад скорой и 10 врачей санавиации».



При этом в праздничные дни изменится график работы поликлиник. По словам Оксаны Мелеховой, выходные в медучреждениях будут с 30 декабря по 2 января, 4, 5, 7, 8 и 13 января. В остальные дни поликлиники будут работать. Важно отметить, что при необходимости жители региона могут обратиться за помощью в неотложку и за экстренной стоматологической помощью. Информация о работе всех служб медицинской помощи будет опубликована на официальном сайте министерства здравоохранения Пермского края (minzdrav.permkrai.ru) 25 декабря.