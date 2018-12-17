Пермь: новости дня
16:10 | 19.12.2018
Пермские библиотеки удостоены награды международного конкурса «Город, где хочется жить»
Объединение муниципальных библиотек г. Перми проводит большую работу с людьми старшего поколения. На базе 19 муниципальных библиотек ведется обучение основам компьютерной грамотности людей пожилого возраста. С 2017 года организованы бесплатные курсы изучения английского языка Step by step. Занятия проходят два раза в неделю по специально разработанной программе с использованием видео- и аудиоресурсов, предметного раздаточного материала, что делает процесс обучения увлекательным. Длительность курса составляет 70 академических часов. Совместно с пермским филиалом Центробанка России в этом году в библиотеках прошел цикл лекций «Знание рубль бережет» для людей старшего поколения по повышению финансовой грамотности, их посетило около 300 человек. Все эти мероприятия проводятся в партнерстве с региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае и в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение», региональным координатором которого в Пермском крае является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко.
«Мы очень рады, что у нас есть такой партнер. Наши библиотекари постоянно стараются внедрять разные формы работы с населением, в том числе с пожилыми гражданами. Общее количество людей пенсионного и предпенсионного возраста, активно посещающих просветительские и культурно-досуговые мероприятия муниципальных библиотек, сегодня составляет свыше 20 тыс. человек. Приходя в библиотеки, они общаются, расширяют свой кругозор, развивают творческий потенциал», – говорит директор Объединения муниципальных библиотек г. Перми Светлана Хаерзаманова.
Ежегодно в библиотеках Перми для граждан старшего возраста проводятся более 200 мероприятий – это информационные часы, литературно-музыкальные вечера, встречи с пермскими писателями, праздники, выставки творческих работ, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Пожилые люди имеют возможность посещать клубы и любительские объединения, действующие на базе муниципальных библиотек: «Бабушки.ru», «Хочется жить», «Клуб здоровья», «Краевед», «Клуб любителей искусства» и другие.
Отметим, смотр-конкурс городских практик инициирован Международной ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) и проводится во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), комитетом Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС). Миссия международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» заключается в выявлении, систематизации и продвижении опыта городов государств – участников СНГ и ЕАЭС, реальных достижений в решении вопросов местного значения, проблем социально-экономического развития.
© «Вечерние Ведомости»
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