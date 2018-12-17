В Прикамье гражданам компенсируют затраты на покупку приставок для цифрового ТВ

12:42 | 19.12.2018

В Пермском крае оказывается адресная социальная помощь при переходе на цифровое телевидение. Краевые власти компенсируют затраты ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающим социальную пенсию.



Правительство РФ и региональные власти предусмотрели исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищенных слоев населения. Также в региональных бюджетах предусмотрены денежные компенсации или закупка необходимого оборудования. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 свой рейтинг цифровизации регионов и предложит механизм поддержки лучших региональных практик. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске.



«Самое главное – не забыты малозащищенные слои нашего населения, для которых закупка приставки или установка антенны – это существенная трата из семейного бюджета», – заявил Турчак.



По его словам, от 800 тысяч до 1,2 млн домовладений могут попасть в зону риска при переходе на цифровое вещание, однако региональными бюджетами затраты на это предусмотрены где-то в виде прямой компенсации, где-то – в виде закупки оборудования.



При переходе с аналогового на цифровое вещание будут предусмотрены меры защиты для региональных телеканалов и сохранения этого контента для телезрителей. «В Совете Федерации сформирована рабочая группа, которая будет этой темой заниматься. Наша основная задача здесь в том, чтобы новостной региональный контент был сохранен и доступность к нему граждан была обеспечена», – заявил Турчак, отметив, что в начале 2019 года будут определены первые шаги в данном направлении.



Также для развития цифровой экономики в регионах будет разработан механизм отбора и поддержки, в том числе и финансовой, лучших региональных практик, заявил Турчак. Он подчеркнул, что пилотный рейтинг цифровизации регионов Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде представит на ПМЭФ-2019. «Сравнивать регион нужно не с другими субъектами Федерации, а прежде всего с тем же регионом в предшествующий период. Если регион повышает свои показатели, значит, он работает», – подчеркнул Турчак.



В Пермском крае также оказывается адресная социальная помощь при переходе на цифровое телевидение. До 1000 рублей компенсации получают льготные категории граждан, проживающие в зоне охвата цифровым вещанием для покупки цифровой приставки к телевизору, и до 6000 рублей – те, кто не попадает в зону охвата цифрового ТВ, – для покупки спутниковой тарелки.



В рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Прикамье проводится большая разъяснительная работа по информированию граждан о переходе на цифровое телевещание и предоставляемых льготах.



«На площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае проведен вебинар с участием министра информационного развития и связи Игоря Никитина, видео доступно на сайте приемной и в соцсетях в любое время суток. Вебинар уже набрал около 85 тыс. просмотров. Кроме того, с участием представителей министерств соцразвития, информационного развития и связи состоялись несколько семинаров в Перми и территориях края, на которых жителям подробно поясняли, какое оборудование приобретать и как получить льготы», – сказал руководитель приемной, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Александр Бойченко.