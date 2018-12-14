Объем отгруженной промышленной продукции в Прикамье вырос на 23 %

13:16 | 17.12.2018

В 2018 году продолжилась тенденция роста промышленного производства в Пермском крае. Итоги развития промышленной отрасли региона обсудили на совместном заседании Управляющего комитета по реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержки занятости и Совета директоров промышленных предприятий.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что 2018 год был насыщенным для нашей промышленности. «Мы с вами много встречались, обсуждали общие задачи, искали пути их решения. Организовывали выставки для крупных промышленных гигантов, развивали кооперационные связи, привлекали инвесторов на площадки технопарков, продвигали продукцию наших компаний за пределами страны, – подчеркнул глава региона. – Индекс промпроизводства стабильно положительный второй год – 101,3 %. По итогам года планируем выйти на рекордные за последние несколько лет объемы производства – свыше 1,6 трлн рублей (+22,9 %)».



Зампред правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов отметил, что в структуре индекса промышленного производства произошли некоторые изменения. «Драйверами роста промышленности в этом году являются сфера обрабатывающего производства, а именно металлургия с повышением производства на 29,4 %, производство машин и оборудования, показывающее прирост 17,7 %, и производство электрооборудования с увеличением на 11,2 %», – сказал Алексей Чибисов.



Сегодня в крае реализуется 26 крупных промышленных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 534,1 млрд рублей. По состоянию на конец III квартала 2018 года в их реализацию вложено уже 315,42 млрд рублей, создано более 3 тысяч новых рабочих мест, общий план – более 7,5 тысячи. Наиболее крупные проекты реализуются в химической промышленности, машиностроении, металлургии, фотонике, фармацевтической и нефтехимической промышленности, легкой промышленности, энергетике, целлюлозно-бумажном комплексе.



Для поддержания промышленных предприятий и развития отрасли в регионе активно применяются меры непрямой финансовой поддержки. Одна из них – институт специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край единственный, кто реализовал механизм региональных СПИК.



Начиная с 2015 года заключено 8 контрактов, 7 из которых региональные и 1 федеральный. Задекларировано создание 3 822 рабочих мест. Плановый объем производства промышленных товаров – 405 млрд рублей. В период срока контрактов плановый объем налогов в консолидированный бюджет Пермского края – 39,4 млрд рублей.



Пермские предприятия используют не только региональные механизмы поддержки, но и федеральные. В этом году по линии федерального и регионального фонда развития промышленности привлечена рекордная сумма займов: 1,7 миллиарда рублей. 6 прямых займов на сумму 1,4 млрд рублей по направлениям «Конверсия», «Комплектующие изделия», «Проекты развития». По программе совместных займов одобрены 5 заявок, общая сумма предоставляемых займов – 256 млн рублей.



В завершение доклада были определены задачи на 2019 год: «На следующий год мы планируем работу по развитию промышленной кооперации, это касается как расширения работы по уже заключенным дорожным картам с «Газпромом» и «Сибуром», так и работы по организации сотрудничества с новыми партнерами, такими как «Газпромнефть». И еще два вопроса, которые мы планируем затронуть, это работа по повышению производительности труда и цифровизации промышленности, два наших проекта, которые с 2019 года начнут реализовываться синхронно», – резюмировал Алексей Чибисов.