Пермь: новости дня
12:50 | 17.12.2018
Пермская краевая станция переливания крови победила во всероссийском конкурсе
«Проект «Пермь-Online» включает в себя комплексную работу в области пропаганды и информирования пермяков по вопросам донорства крови и ее компонентов с использованием интернет-коммуникаций: сайта pkspk.ru и социальных сетей «ВКонтакте» (vk.com/yadonorperm), Instagram (instagram.com/yadonorperm/)», – отметила специалист по развитию донорства крови и ее компонентов ГБУЗ «ПКСПК» Ирина Комарова.
За достижения в развитии бизнес-партнерства призером в номинации Donor Sapiens стал проект «PROдуктивное партнерство», реализуемый Службой крови Пермского края совместно с баскетбольным клубом «ПАРМА».
Кроме того, в номинации «Лучший медицинский работник службы крови – 2018» в категории «Врач клинико-диагностической лаборатории» 3-е место заняла Вольфович Ирина Борисовна, заведующая клинико-диагностической лабораторией Пермской краевой станции переливания крови. Финалистом в категории «Лаборант» стала Утробина Полина Васильевна, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории.
Победителей конкурса профессионального мастерства определяли в 5 номинациях: «Секрет успеха – постоянство», «Время совершать взрослые поступки», Donor Sapiens, «Помочь в один Сlick», «Лучший медицинский работник службы крови – 2018». На конкурс были представлены работы учреждений Службы крови 86 регионов страны.
Отметим, с 2008 года Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством реализуется масштабная Программа развития Службы крови, которая охватывает все субъекты Российской Федерации. Программа развития Службы крови состоит из нескольких направлений: техническое переоснащение учреждений Службы крови, создание единой информационной базы данных по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, а также комплекс мероприятий, направленных на развитие регулярного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:01 | 17.12.2018
В Прикамье построят капиталоемкие дорожные объекты
13:55 | 17.12.2018
Более двух тысяч пермяков уже посетили катки проекта «Ледовый сезон»
13:53 | 17.12.2018
Хотел позлить бывшую жену. Зауралец «заминировал» магазин рядом с домом благоверной
13:16 | 17.12.2018
Объем отгруженной промышленной продукции в Прикамье вырос на 23 %
13:03 | 17.12.2018
Уралец лишился автомобиля из-за долгов по кредитам
13:03 | 17.12.2018
В Перми шумной «Пятерочке» отключили вентиляцию
12:57 | 17.12.2018
В Еткульском районе газифицировали ещё одно село
12:46 | 17.12.2018
Обжалован арест главы СвЖД, подозреваемого в получении взятки
12:33 | 17.12.2018
Федеральный эксперт рассказал жителям Прикамья о «фабриках мысли» и о компетенциях будущего
12:27 | 17.12.2018
Евгений Куйвашев подвел итоги 2018 года и поставил задачи перед главами муниципалитетов
12:22 | 17.12.2018
В Перми будет холодать
12:00 | 17.12.2018
В Екатеринбурге задержан мужчина, обокравший ветерана ВОВ. Полиция ищет других потерпевших
11:30 | 17.12.2018
СК начал проверку по факту попытки суицида 13-летней девочки в Кургане
11:21 | 17.12.2018
В первоуральской колонии открылось производство сосисок. Руководство хочет продавать их по всей России
11:05 | 17.12.2018
Вадим Шумков поручил учитывать обращения граждан при составлении планов по ремонту дорог
10:59 | 17.12.2018
В Свердловской области осужден лжедиректор сельхозпредприятия
10:40 | 17.12.2018
Трех жителей Ревды обвиняют в вымогательстве с применением насилия
10:20 | 17.12.2018
В Екатеринбурге на врача скорой помощи напал буйный пациент
09:57 | 17.12.2018
На Урале у должника арестовали четыре КамАЗа и земельный участок
09:37 | 17.12.2018
Свердловчанина, покусавшего участкового, отправили в колонию
09:15 | 17.12.2018
Жительницу ВИЗа судят за фиктивную регистрацию 39 мигрантов
15:40 | 16.12.2018
В Екатеринбурге «король шаурмы» ушел от ответственности, обхитрив суд и прокуратуру
15:02 | 16.12.2018
Жителей Прикамья будут судить за убийство пенсионерки и разбой
15:01 | 16.12.2018
В Перми состоится Кубок города по лыжным гонкам среди инвалидов
14:58 | 16.12.2018
В день приема граждан более 640 жителей Прикамья обратились с личными вопросами к властям
14:12 | 16.12.2018
В Екатеринбурге снимут фильм о людях с инвалидностью
10:42 | 16.12.2018
В Свердловской области четверых мужчин отправили в колонию за бандитский «наезд» на местного жителя
00:46 | 16.12.2018
На Кыштымском медеплавильном заводе заработала новая система газоочистки
21:08 | 15.12.2018
Вылетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево: страшная авария в Свердловской области унесла жизнь 27-летнего мужчины
20:34 | 15.12.2018
Министр промышленности Свердловской области: санкции подтолкнули уральскую промышленность к росту
19:16 | 15.12.2018
Нашлись родственники потерявшегося в Екатеринбурге мужчины, который 2,5 месяца пролежал в больнице и не знал, как его зовут
17:44 | 15.12.2018
Уже этой ночью в Екатеринбурге стартует запись в первые классы: первыми пойдут дети силовиков
16:10 | 15.12.2018
В скором времени жители Свердловской области получат 25 новых сервисов на Едином портале государственных услуг
14:25 | 15.12.2018
Специалисты по недвижимости прогнозируют: цены на новостройки в Екатеринбурге резко взлетят
13:02 | 15.12.2018
В Екатеринбурге выявили первые случаи заболеваемости птичьим гриппом
12:00 | 15.12.2018
Пролежал три часа: в Екатеринбурге на ВИЗе обнаружили труп мужчины
11:50 | 15.12.2018
В Екатеринбурге на Эльмаше снесут послевоенные дома
11:50 | 15.12.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 декабря 2018 года
11:43 | 15.12.2018
Ранним утром в Екатеринбурге сгорел автомобиль «ГАЗель»
21:52 | 14.12.2018
В Екатеринбурге пройдет новогодняя благотворительная ярмарка
19:26 | 14.12.2018
Популярную торговую сеть на Урале оштрафовали на один миллион рублей
19:08 | 14.12.2018
34 тонны помидоров привезли в Екатеринбург из Азербайджана
18:38 | 14.12.2018
Одобрено перераспределение расходов бюджета Перми на 2018–2020 годы