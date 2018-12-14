Пермская краевая станция переливания крови победила во всероссийском конкурсе

12:50 | 17.12.2018

Пермская краевая станция переливания крови стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства – 2018. Она стала победителем в номинации «Помочь в один Click» за лучший интернет-проект в сфере донорства крови, реализуемый учреждением Службы крови.



«Проект «Пермь-Online» включает в себя комплексную работу в области пропаганды и информирования пермяков по вопросам донорства крови и ее компонентов с использованием интернет-коммуникаций: сайта pkspk.ru и социальных сетей «ВКонтакте» (vk.com/yadonorperm), Instagram (instagram.com/yadonorperm/)», – отметила специалист по развитию донорства крови и ее компонентов ГБУЗ «ПКСПК» Ирина Комарова.



За достижения в развитии бизнес-партнерства призером в номинации Donor Sapiens стал проект «PROдуктивное партнерство», реализуемый Службой крови Пермского края совместно с баскетбольным клубом «ПАРМА».



Кроме того, в номинации «Лучший медицинский работник службы крови – 2018» в категории «Врач клинико-диагностической лаборатории» 3-е место заняла Вольфович Ирина Борисовна, заведующая клинико-диагностической лабораторией Пермской краевой станции переливания крови. Финалистом в категории «Лаборант» стала Утробина Полина Васильевна, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории.



Победителей конкурса профессионального мастерства определяли в 5 номинациях: «Секрет успеха – постоянство», «Время совершать взрослые поступки», Donor Sapiens, «Помочь в один Сlick», «Лучший медицинский работник службы крови – 2018». На конкурс были представлены работы учреждений Службы крови 86 регионов страны.



Отметим, с 2008 года Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством реализуется масштабная Программа развития Службы крови, которая охватывает все субъекты Российской Федерации. Программа развития Службы крови состоит из нескольких направлений: техническое переоснащение учреждений Службы крови, создание единой информационной базы данных по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, а также комплекс мероприятий, направленных на развитие регулярного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов.