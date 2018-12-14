Жителей Прикамья будут судить за убийство пенсионерки и разбой

15:02 | 16.12.2018

В Чернушинском районе закончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимых 35-летнего местного жителя и 25-летнего жителя Пермского района. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, мужчин обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем, и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.



Как установило следствие, ночью 21 декабря прошлого года нетрезвые злоумышленники ворвались в дом 79-летней жительницы Чернушинского района, убили женщину ударом топора по голове, забрали из дома деньги и мобильный телефон и скрылись. Через несколько дней их задержали и заключили под стражу.



Уголовное дело передано в суд.