Единый региональный оператор «Теплоэнерго» информирует о заключении договоров на сбор и вывоз ТКО

19:52 | 13.12.2018

Единый региональный оператор начнет работу по сбору и транспортировке ТКО с 1 января 2019 года. В настоящее время предприятие ведет работу по заключению договоров с юридическими лицами.



С 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае становится полноценной коммунальной услугой. Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов будет единый региональный оператор. В Пермском крае региональный оператор – ПКГУП «Теплоэнерго».



Как пояснили в ПКГУП «Теплоэнерго», предприятие сейчас ведет активное заключение договоров с юридическими лицами. На официальном сайте в разделе «Деятельность» (pkgyp-te.ru/index.php/activity) размещены типовые договоры для работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Необходимо выбрать подходящий, заполнить и отправить на почту zayavka@te.permkrai.ru. Для жителей многоквартирных домов и частного сектора заключение договора необязательно, услуга предоставляется на условиях публичной оферты. Договор будет опубликован на сайте, а оплата квитанции является подтверждением реализации договора. Телефон для справок: 7 (342) 236-90-55.



Как и другие коммунальные услуги – водо-, электро-, теплоснабжение – вывоз и утилизация мусора подлежит обязательной оплате. При этом на обращение ТКО распространяются все льготы, предусмотренные для оплаты коммунальных услуг. Подробнее об этом можно узнать в теротделениях министерства социального развития Пермского края по месту жительства.



Напомним, в Перми по поручению главы Перми Дмитрия Самойлова создана временная рабочая группа, цель которой – синхронизация деятельности районных властей, муниципальных учреждений, включая МУП «Полигон», с компаниями-возчиками и регоператором в переходный период.