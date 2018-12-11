Губернатор Прикамья принял участие в итоговом заседании правления ОАО «РЖД»

12:45 | 13.12.2018

11 декабря в головном офисе ОАО «Российские железные дороги» состоялось итоговое заседание правления компании. Оно было посвящено итогам производственно-финансовой деятельности холдинга за 2018 год и приоритетным задачам на 2019 год. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, губернатор Пермского края Максим Решетников, а также представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, научных и транспортных организаций, руководители холдинга «РЖД».



Говоря о результатах работы компании в 2018 году и в целом за 15 лет работы холдинга, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил, что железнодорожниками установлен абсолютный рекорд объема перевозок. К пиковому значению советского периода в 1988 году грузооборот увеличен на 2,5%, при этом доля железнодорожного транспорта (без учета специализированного трубопроводного) в грузообороте транспортной системы страны приблизилась к 88%, что является максимальным показателем за 15 лет.



«Положительные результаты достигнуты благодаря системной работе по совершенствованию технологии перевозочного процесса и улучшению производственных показателей. Так, за 15 лет скорость доставки грузов возросла более чем на 54%», – отметил Олег Белозёров. Говоря об итогах пассажирских перевозок, председатель правления ОАО «РЖД» отметил, что компанией обеспечена устойчивая положительная динамика во всех сегментах перевозок, а по итогам года железнодорожным транспортом будет отправлено более 1,15 млрд пассажиров (+3,1% к 2017 году).



«Особенно показателен рост пассажиропотока в новых сегментах перевозок, которые мы предложили и развиваем последние 3 года. Увеличена перевозка поездами «Ласточка» в 1,5 раза в дальнем следовании и на одну треть – в пригородном сообщении, двухэтажными поездами дальнего следования – на 37%», – сказал Олег Белозёров.



В своем выступлении глава Пермского края отметил, что партнерские отношения региона и «РЖД» выходят на новый уровень. В этом году в Прикамье запустили 2 электропоезда «Ласточка». За месяц пассажиропоток в регионе вырос на 30%. «Сотрудничество с «РЖД» помогает нам качественно улучшать жизнь пермяков, – отметил Максим Решетников, – такого количества совместных проектов и планов, как по значимости, так и по масштабам, которые есть сегодня, в крае не было уже очень давно. Большая часть этих проектов имеет социальную направленность».



В ноябре Пермский край и «РЖД» заключили соглашение на ближайшие 3 года, которое предусматривает реализацию проектов в транспортном обслуживании населения и бизнеса, и в модернизации железнодорожной инфраструктуры, и в реализации социально значимых проектов.



Так, в Прикамье развивается Березниковско-Соликамский железнодорожный транспортный узел, к 140-летию реконструирован железнодорожный вокзал на Перми I. Вокзал был начальным пунктом самой первой железной дороги на Урале — Уральской горнозаводской железной дороги. Ровно год назад на его площадке открылся крупный федеральный проект – мультимедийный исторический парк «Россия – моя история».



С опережением на 2 месяца РЖД закончили реконструкцию железнодорожного путепровода на пересечении Транссибирской магистрали с улицей Героев Хасана. Это южные «ворота» Перми, ключевой объект для города. Край получил новый железнодорожный путепровод и 6-полосную автотрассу регионального значения Пермь – Екатеринбург.



Большое значение для города Перми и края имеет проект по развитию территории завода им. Шпагина. Здесь уже проводятся крупнейшие события регионального и федерального значения.