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17:39 | 11.12.2018
В 2019 году в Перми стартует программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
С докладом на совещании с депутатами гордумы выступил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. Основными направлениями комплексного развития транспортной системы города станут формирование опорного каркаса автодорог города Перми и повышение связности сети автодорог.
– Опорный каркас – это дороги, которые должны обеспечить относительно быстрое движение и которые должны предоставить человеку возможность, передвигаясь вдоль кромки городского ядра, въехать максимально близко к центру. Формирование опорного каркаса позволит обеспечить высокий уровень связности между районами города и транспортное обслуживание прилегающей территории, в том числе путем организации разноуровневых развязок, – отметил Максим Кис. Этой логикой – расшивкой узких мест – и определяется перечень объектов для капремонта и реконструкции на ближайшие годы.
Одними из ключевых участков, вошедших в проект, станут улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева, Карпинского на двух участках: от улицы Мира до шоссе Космонавтов и от улицы Свиязева до улицы Советской Армии, улица Строителей от улицы Куфонина до площади Гайдара и трасса ТР-53. Автомобильные дороги опорного каркаса позволят обеспечить не только связь между районами города, но и обслуживание прилегающей территории.
Связь районов планируется обеспечить за счет реконструкции и строительства таких дорог, как улица Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской, а также 2-я очередь моста через реку Егошиху, площадь «Центрального колхозного рынка» на участке, ограниченном улицами Революции, Куйбышева и Пушкина, улица Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, улица Плеханова от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской, шоссе Космонавтов от улицы Плеханова до ЦКР, улица Углеуральская от станции Пермь-2 до проспекта Парковый, улица Сибирская от улицы Чкалова до улицы Чернышевского, улица Маршала Жукова. Всего в перечне более 20 реконструируемых участков. Строительство и реконструкция этих участков дорог включены в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми» на ближайшие три года.
Отдельным блоком программы является комплекс мер, направленный на повышение безопасности дорожного движения, включающий выявление аварийно опасных участков, ликвидацию условий, способствующих совершению ДТП, внедрение методов успокоения движения, дополнительное оборудование пешеходных переходов, установка технических средств регулирования дорожного движения, изменение режимов работы светофорных объектов, установку средств контроля – фотовидеофиксаторов нарушений ПДД.
В рамках блока по развитию инфраструктуры общественного транспорта предполагается организация более 20 транспортно-пересадочного узлов и пунктов, 7 новых разворотных колец для автобусных маршрутов и строительство новых трамвайных линий, а также обустройство остановочных пунктов.
Первый этап программы планируется утвердить и реализовать до 2022 года. К этому периоду планируется снизить среднее время поездок по городу с 38,9 минуты в 2018 году до 34,9 минуты в 2022 году и коэффициент загрузки участков дорог в часы пик с 51,1 % в 2018 году до 48,6 % в 2022 году.
© «Вечерние Ведомости»
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