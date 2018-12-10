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17:06 | 11.12.2018
Почти 150 миллионов отсудил у должников департамент земельных отношений Перми за 11 месяцев
Как сообщили в департаменте, в январе – ноябре 2018 года с земельных должников через суд взыскано 149,6 млн рублей, что на 25,9 % выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 67 млн рублей взыскано по искам 2017 года. Всего на конец ноября департаментом подано 1018 судебных исков против 801 иска за аналогичный период 2017 года. Самый крупный долг, который удалось взыскать в 2018 году, составил 4,4 млн рублей.
Увеличение числа исковых заявлений связано с новой политикой департамента в вопросах борьбы с земельными долгами. В этом году арендаторы получали в свой адрес претензии, а в случае неуплаты – повестки в суд даже за самое минимальное несоблюдение сроков платежа.
Параллельная работа по взысканию долгов ведется Управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, а также районными комиссиями по укреплению платежной дисциплины. По итогам трех кварталов 2018 года во всех районах Перми состоялось 61 заседание комиссии, где были рассмотрены дела по 718 земельным должникам с общей суммой задолженности 38,1 млн рублей. Благодаря работе комиссии 9 млн рублей удалось вернуть в городской бюджет.
– Мы не просто боремся с должниками, заваливая их судебными исками, – комментирует Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений. – Мы создаем условия, при которых неплательщиков по умолчанию становится меньше. Но всегда находятся те, кто не хочет соблюдать общепринятые правила. С ними мы общаемся в суде. В следующем году мы еще больше усилим это направление работы, пока не сведем количество должников к минимуму.
© «Вечерние Ведомости»
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