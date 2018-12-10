На Мотовилихинском пруду началась очистка ложа

16:55 | 11.12.2018

В связи с этим администрация района проводит мероприятия по профилактике выхода на лед рыбаков и других горожан.



Подрядчиком размещены предупреждающие аншлаги, определены места выезда и заезда большегрузной техники. Для движения техники будут задействованы два выезда с улицы Красная Площадь на улицу 1905 года и на улицу Фокинскую, без ограничения движения транспортных средств.



Сотрудники администрации Мотовилихинского района вместе с инспекторами МЧС провели профилактический рейд для предупреждения несчастных случаев в зимний период и пресечения несанкционированного выезда на лед техники. В ходе рейда с гражданами, находящимися на водных объектах реки Камы и Мотовилихинского пруда, были проведены разъяснительные беседы, также им выдали памятки о действиях по предупреждению возможных происшествий.



Администрация района обращает внимание, что движение через пруд пешеходов запрещено. Кроме того, в этом году в связи с проводимыми работами организация зимнего городка на пруду не планируется, мероприятия по купанию в Крещение также отменены.



Заказчиком работ по расчистке русла реки Большой Мотовилихи в Перми, в том числе притока реки Малой Мотовилихи, пруда на реке Большой Мотовилихе является министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Работы будут проводиться в несколько этапов до конца 2019 года.