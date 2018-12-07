В Березниках завершено исполнительное производство в отношении католической церкви

13:39 | 11.12.2018

При прокурорской проверке религиозной организации прихода «Мария – Царица Мира» были обнаружены нарушения требований антитеррористической защищенности. В том числе отсутствовали охрана здания и система оповещения, а также паспорт безопасности, согласованный с МЧС и ФСБ.

Поскольку церковь является местом массового пребывания людей, по иску прокуратуры было вынесено соответствующее постановление суда. Его приняли на исполнение в отделе судебных приставов по г. Березники и Усольскому району. Последняя проверка УФССП показала, что решение суда выполнено: храм оборудован рупорами и усилителем.