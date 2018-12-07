Пермь: новости дня
16:20 | 10.12.2018
Пермь стала одним из лидеров российского рейтинга прозрачности закупок
Пермь вошла в наивысшую категорию рейтинга «Гарантированная прозрачность» вместе с 10 городами, среди которых Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Ставрополь, Сочи и другие.
Как сообщили в управлении муниципального заказа администрации Перми, наш город уже седьмой год сохраняет высокие позиции в национальном рейтинге прозрачности закупок. В прошлом году Перми также была присвоена категория «Гарантированная прозрачность».
Участниками проекта стали 372 заказчика, среди них 69 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня, 85 субъектов Российской Федерации, 87 крупнейших муниципальных образований, 69 заказчиков, деятельность которых регулируется Федеральным законом № 223, и 62 унитарных заказчика. Источниками данных для проведения исследования являются Единая информационная система в сфере закупок, официальные сайты заказчиков и анкеты, заполняемые непосредственно участниками.
Рейтинг позволяет получить полноценную картину состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России.
Ознакомиться с рейтингом можно на официальном сайте проекта: nrpz.ru/rejtingi-i-issledovaniya.
© «Вечерние Ведомости»
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