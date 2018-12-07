Губернатор Пермского края Максим Решетников вошел в состав Высшего совета «Единой России»

12:57 | 10.12.2018

В субботу, 8 декабря, на XVIII съезде «Единой России» объявлено об обновлении состава Высшего совета и Генсовета партии. Из действующего состава Высшего совета «Единой России» выведено 15 человек, 14 введено. Ротация составила 16 %. В состав Высшего совета партии введен губернатор Пермского края Максим Решетников. Также в состав Высшего совета вошли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Ленинградской области Антон Дрозденко, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.



Из совета будут выведены в том числе специальный представитель президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов, бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова, бывший глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.



Также была проведена ротация Генерального совета «Единой России». Из действующего состава выведены 68 человек, введены 72. Численность Генсовета составила 170 человек.



На четверть обновился состав президиума Генерального совета «Единой России». В него вошли в том числе депутаты Госдумы Александр Грибов, Артем Туров, Александр Хинштейн, Александр Якубовский и член Совета Федерации Андрей Климов. Были выведены в том числе депутаты Госдумы Виктор Дзюба, Виктор Зубарев, Сергей Железняк, Василий Пискарев, Сергей Петров, Шамсаил Саралиев и сенатор Сергей Попов.



XVIII съезд «Единой России» проходил 7–8 декабря. В первый день съезда работали три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018», предложили утвердить идеологическую преамбулу к Уставу партии, этические нормы для членов «Единой России», создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек» и внесли иные предложения. Во втором дне съезда приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках работы съезда прошел программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».