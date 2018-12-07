Пермский край присоединится к общероссийскому дню приема граждан в День Конституции Российской Федерации

12:49 | 10.12.2018

12 декабря в приемной президента в РФ в Пермском крае, в региональных министерствах и в органах местного самоуправления проводится общероссийский день приема граждан. Представители органов госвласти ответят на вопросы жителей с 12:00 до 20:00. Кроме того, жители смогут получить консультации от уполномоченных лиц органов в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи.



Напомним, общероссийский день приема граждан проводится в России в соответствии с поручением президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации.



Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).



В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.



По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.



Информация об адресах проведения 12 декабря 2018 года приема заявителей размещена на официальном сайте президента Российской Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.