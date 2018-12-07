В Прикамье актуализируют кадастровую стоимость объектов недвижимости

12:46 | 9.12.2018

На территории Пермского края проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков). Актуальная информация по каждому из них будет опубликована в приказе министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.



Как поясняют в ведомстве, переоценка кадастровой стоимости недвижимости проводится регулярно. Согласно требованиям законодательства, государственная кадастровая оценка проводится не реже одного раза в пять лет. Это позволяет актуализировать данные, корректно устанавливать налогооблагаемую базу, ставки имущественного налога, а также величину арендной платы.



Вышеуказанный приказ министерства вступит в силу с 1 января 2019 года. Таким образом, сделки с недвижимым имуществом будут проводиться с учетом его актуальной кадастровой стоимости.