Игорь Комаров отметил высокую степень готовности Пермского края к реализации указа президента

11:17 | 8.12.2018

7 декабря полпред Игорь Комаров провел рабочее совещание по исполнению указа президента о стратегических задачах развития страны до 2024 года. Участники совещания рассмотрели наиболее значимые для населения вопросы социально-экономического развития Пермского края с учетом приоритетов, обозначенных президентом РФ.



Открывая заседание, Игорь Комаров напомнил, что 29 ноября 2018 года президентом России подписан закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы, в котором для всех субъектов РФ предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году в объеме почти 400 млрд рублей. Регионам Приволжского федерального округа будет выделено 124 млрд рублей (более 30 % от общего объема).



Полпред отметил, что для реализации нацпроектов в Пермском крае в 2019 году из средств федерального бюджета будет направлено почти 8 млрд рублей. Регионам поставлена задача до 14 декабря текущего года разработать, согласовать и утвердить региональные проекты, которые станут составляющими федеральных проектов.



«Важно открыто обсудить все вопросы, которые стоят перед нами. От того, насколько четко и профессионально мы определим пути их решения, будет зависеть наша дальнейшая работа», – сказал Игорь Комаров.



Один из самых важных вопросов – здравоохранение. По словам Игоря Комарова, приоритетными задачами для региона должны стать повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению и улучшение показателей в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особое внимание нужно уделять снижению смертности населения трудоспособного возраста, а также увеличению количества онкологов и кардиологов в медучреждениях края.



Среди основных приоритетов в жилищной сфере полномочный представитель назвал увеличение объемов строительства жилья и решение проблем обманутых дольщиков. Сегодня в Пермском крае под эту категорию попадают около 3 тысяч человек.



В ходе совещания его участники также обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации в регионе.



Игорь Комаров отметил высокую степень готовности Пермского края к реализации указа президента. «Организационные мероприятия проведены, сформированы проектные офисы, определены основные задачи, параметры по всем 12 направлениям есть. Этому было посвящено наше совещание: мы определили проблемные области. Думаю, что Пермский край быстро скорректирует программы и приступит к реализации нацпроектов, – подчеркнул полпред. – Сегодня мы обратили внимание на вопросы смертности, обеспеченности врачами. Также затронули жилищные вопросы: обсуждали перспективы улучшения ситуации, увеличения темпов строительства, а также возможные способы решения вопросов ликвидации аварийного жилья и вопросов обманутых дольщиков».



Также Игорь Комаров остановился на дорожной отрасли. По его словам, заметно существенное увеличение инвестиций в отрасли – почти в 2 раза за последние 2 года. По этому показателю Пермский край находится на 2-м месте в ПФО.



Губернатор Максим Решетников отметил, что ключевыми направлениями реализации национальных проектов для региона являются здравоохранение, жилищный рынок и жилищно-коммунальное хозяйство. По этим направлениям проведена большая организационная работа. Так, подготовлен ряд предложений для федерального центра по реализации национальных проектов. В результате перечень поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета был сформирован с учетом краевых инициатив. Плюс удалось заручиться дополнительной финансовой поддержкой со стороны федерального центра для решения вопросов первостепенной важности.



«Для нас важно проведение этого совещания, потому что Игорь Анатольевич уже провел несколько аналогичных встреч в других регионах, и нам интересен опыт других субъектов, – отметил глава Прикамья. – Подготовка к реализации нацпроектов помогла нам более комплексно смотреть на решение задач. Например, разбирая вопрос о ликвидации аварийного жилья, мы обратили внимание на программу капремонта. Некоторые дома, внесенные в программу, находятся в предаварийном состоянии, не всегда имеет смысл их ремонтировать. Поэтому теперь мы организуем работу более комплексно».