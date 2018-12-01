Игорь Комаров провел в Перми совещание по социально острым вопросам

20:15 | 7.12.2018

Игорь Комаров в Перми провел совещание, на котором проверил готовность региона к выполнению Указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



Открывая заседание, Игорь Комаров напомнил, что 29 ноября 2018 года президентом России подписан Закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы, в котором для всех субъектов РФ предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году в объеме почти 400 млрд рублей. Регионам Приволжского федерального округа будет выделено 124 млрд рублей (более 30% от общего объема). Полпред отметил, что для реализации нацпроектов в Пермский край в 2019 году из средств федерального бюджета будет направлено почти 8 млрд рублей. Регионам поставлена задача до 14 декабря текущего года разработать, согласовать и утвердить региональные проекты, которые станут составляющими частями федеральных проектов.



Один из самых важных вопросов — здравоохранение. По словам Игоря Комарова, приоритетными задачами для региона должны стать повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению и улучшение показателей в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особое внимание нужно уделять снижению смертности населения трудоспособного возраста, а также увеличению количества онкологов и кардиологов в медучреждениях края.



Среди основных приоритетов в жилищной сфере полномочный представитель назвал увеличение объемов строительства жилья и решение проблем обманутых дольщиков. Сегодня в Пермском крае под эту категорию подпадают около 3 тысяч человек.



В ходе совещания его участники также обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации в регионе.



Перед совещанием полномочный представитель президента РФ посетил город Березники, где ознакомился с ходом строительных работ в микрорайоне Любимов. Переселение березниковцев из зоны техногенной аварии осуществляется под контролем полномочного представителя президента РФ в ПФО по указанию главы государства Владимира Путина.



Игорь Комаров подробно обсудил с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым план развития микрорайона и отметил, что все работы должны вестись строго по графику.



Полпред президента РФ и губернатор Пермского края вместе осмотрели строящийся микрорайон и посетили детский сад, который в скором времени примет маленьких жителей Березников. Игорь Комаров особо отметил необходимость синхронизации сдачи жилья с вводом в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.



«Руководство Березников представило планы того, как ведутся работы. В целом сроки соблюдаются. Есть рабочие вопросы, которые требуют решения. Но важно, что по основным направлениям и объектам нет критического отставания и обеспечено финансирование», — подчеркнул Игорь Комаров во время встречи с журналистами.