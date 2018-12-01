Сформирован перечень дорожных объектов Пермской агломерации на ремонт в 2019 году

18:37 | 7.12.2018

Сформирован перечень дорожных объектов Пермской агломерации, подлежащих ремонту в 2019 в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В перечень вошли 50 участков дорог и улиц местного значения на территории города Перми – ядра Пермской агломерации, а также Краснокамского, Добрянского и Пермского районов.



В общей сложности в рамках нацпроекта будет отремонтировано и реконструировано 62,71 км муниципальных дорог и улиц, в том числе в Перми – 23,66 км, в Пермском районе – 23,5 км, в Добрянском районе – 4,46 км, в Краснокамском районе – 11,05 км.



Список дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», опубликован на сайте министерства транспорта Пермского края в разделе «Проектная деятельность» (mintrans.permkrai.ru/proektnaya-deyatelnost/prioritetnyy-proekt-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi-permskoy-gorodskoy-aglomeratsii/prioritetnyy-proekt-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi-permskoy-gorodskoy-aglomeratsii).



Перечень дорог регионального значения, подлежащих ремонту в 2019 году в рамках нацпроекта, еще дорабатывается. После окончательного утверждения он также будет опубликован.



Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединит 104 городских агломерации из 83 субъектов. Указом президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены дальнейшие приоритеты развития нашей страны, и проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из таких приоритетов.



Новшество в том, что в проект добавляется вся региональная сеть Пермского края с целью доведения уровня нормативных региональных дорог в крае до 74% к 2024 году.