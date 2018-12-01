В Перми подведены итоги III городского исторического форума

17:26 | 7.12.2018

Состоялось итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению III городского исторического форума «История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису», посвященного 295-летию города Перми.



«Совместно с вами проделана огромная работа, проведены содержательные и значимые мероприятия. Очень много событий, совершенно разных и уникальных, но самое главное, что форум появился в календаре пермяков как важное событие, которое нельзя пропустить. Все уже привыкли, что исторический форум – это серия мероприятий. С каждым годом мы наращиваем участие людей, например в конкурсе семейных историй. В этом году 72 участника, и все работы были достойны наград. Мероприятия все выполнены, все задуманное реализовано. Вместе с тем у нас появились новые события, например выставка «Заводская Пермь», которая оставила наилучшие воспоминания. Сегодня мы заслушаем информацию о проведенных мероприятиях, сделаем для себя выводы, поделимся мнением», – отметил в ходе заседания председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



В работе оргкомитета приняли участие депутат Владимир Манин, почетный гражданин города Перми Владимир Сатюков, директор Государственного архива Пермского края Игорь Киреев, заведующий отделением дистанционного обучения отдела дополнительного профессионального образования ПГГПУ Андрей Маткин, заведующий кафедрой государственного управления и истории ПНИПУ Михаил Нечаев, директор «Объединения муниципальных библиотек» Светлана Хаерзаманова, председатель Пермской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Валентина Савкина.



Андрей Маткин рассказал членам оргкомитета и приглашенным гостям о наиболее успешных проектах. Он отметил высокую организацию форума, поблагодарил членов оргкомитета и аппарата Пермской городской Думы за весомый вклад в проведение мероприятий.



«Ключевым мероприятием стала научно-практическая конференция «Город Пермь в промышленном развитии России: исторический опыт и современный потенциал», прошедшая в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Участие в работе приняли около 100 человек, было заслушано шесть докладов, а затем работали три секции. На одной площадке собрались студенты, историки, ученые и архивисты, музейные и библиотечные работники, краеведы, представители промышленных предприятий, Молодежного парламента города Перми, депутаты Пермской городской Думы», – отметил в своем докладе Андрей Маткин. По его словам, сборник, который будет издан по итогам конференции, появится в конце декабря.



В рамках форума в Центральной городской библиотеке имени Пушкина работала выставка «Пермь глазами Валерия Реймерса. 1950–1970-е гг.». Пермякам представили архивную коллекцию фотодокументов главного механика Пермского машиностроительного завода имени Дзержинского, фотографа-любителя Валерия Реймерса. В сквере Театра оперы и балета имени Чайковского работала выставка, посвященная истории нашего города. В числе первых мероприятий прошел Исторический марафон для учащихся старших классов школ краевого центра. Он включал в себя три этапа: интерактивную игру «История в каждом из нас», фотокросс «Моя пермская история» и пешеходную экскурсию «Место рождения – Егошиха». Инициатором марафона выступил Молодежный парламент города Перми. Одним из событий форума стал музейно-экскурсионный проект «История пермской школы» – научное, образовательное и просветительское мероприятие, призванное способствовать возрождению и сохранению исторической памяти, пропаганде ценностей просвещения и образования. Среди наиболее популярных проектов форума были выделены «Думские уроки», когда депутаты Пермской городской Думы проводили встречи со школьниками и рассказывали им о развитии промышленности в Перми.



Игорь Киреев и Светлана Хаерзаманова рассказали о мероприятиях с историческим уклоном, которые прошли или еще планируются в Перми, а также пригласили коллег к участию и выразили надежду на синхронизацию таких событий с историческим форумом.



Андрей Маткин также доложил о начале подготовки к проведению IV городского исторического форума в 2019 году. Члены оргкомитета обсудили варианты названия форума, темы и события, отметили необходимость ориентироваться на 300-летие города Перми. В частности, было предложено сформировать план по темам на ближайшие пять лет и провести следующий форум на тему медицины и образования.



По итогам работы оргкомитета принято решение обеспечить издание сборника статей научно-практической конференции «Город Пермь в промышленном развитии России: исторический опыт и современный потенциал», посвященной 295-летию города Перми, а также продолжить практику проведения исторических форумов в городе Перми. Члены организационного комитета направят в Пермскую городскую Думу предложения по проведению IV городского исторического форума.