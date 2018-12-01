Полпред президента в ПФО проинспектировал строительство ЖК «Любимов» в Березниках

16:44 | 7.12.2018

7 декабря полпред президента в ПФО Игорь Комаров совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и главным федеральным инспектором по Пермскому краю Сергеем Половниковым проинспектировал ход строительства жилого комплекса «Любимов» в Березниках. Всего в него смогут переехать более 14 тысяч березниковцев из зоны техногенной аварии.



Во время визита проведен осмотр строительства домов второй очереди, которые, согласно утвержденному правительственной комиссией плану, должны быть сданы в 2019 году. Строительство всех 13 домов второй очереди уже идет. В начале месяца объявлены конкурсы на строительство еще четырех 16-этажных домов. Согласно документам, они будут введены в эксплуатацию в 2020 году.



Во время обсуждения планов строительства и ввода жилых домов и социальной инфраструктуры Игорь Комаров отметил, что важно реально оценивать условия строительства. Полпред президента России в ПФО поручил краевому минстрою рассмотреть возможность синхронизации графиков строительства жилых домов и социальной инфраструктуры, чтобы школа и детский сад были готовы принять маленьких жильцов, которые заедут в новые дома.



Максим Решетников отметил, что важно при строительстве выдерживать как сроки, так и качество жилья. «Мы понимаем, что люди ждут свои квартиры давно. Они хотят поскорее переехать и обжить новые квартиры, и не переживать, что где-то что-то отвалится и из-за «недоделок». Ради того, чтобы уложиться в сроки, нельзя жертвовать качеством», — подчеркнул глава региона.



Также Игорю Комарову представили детский сад на 240 мест, который строители готовят к сдаче. По словам заведующей детским садом № 92 Светланы Журавлевой, группы уже начали формироваться, в садик уже звонят родители с просьбами принять детей. Все поступившие запросы родителей приняты, и детишки придут сюда уже после новогодних праздников. Детский сад уже укомплектован персоналом.



Детский сад оснащен необходимым оборудованием, что даст маленьким березниковцам возможность изучать робототехнику. «Наш детский сад также входит в краевой проект «Детский техномир». Для занятий у нас оборудован кабинет раннего конструирования и робототехники. В нем детки с раннего возраста могут собирать роботов и движущиеся механизмы, — отметила Светлана Журавлева. — Самым актуальным для нас является современный пищеблок, в котором установлен пароконвектомат. Это устройство позволяет готовить диетическое питание. Оно подходит для детей с пищевыми аллергиями».



Также детский сад оборудован для детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, на каждом этаже трехэтажного детсада есть специальный санузел для маломобильных групп населения, есть лифт, который позволит детям с особенностями здоровья подниматься на любой этаж.



На текущий момент в Березниках признаны аварийными 123 дома, нуждающимися в переселении признаны порядка 14 тысяч человек.



В микрорайоне «Любимов» уже построено 10 многоквартирных домов. К ноябрю 2018 года новоселье в новостройках отметили порядка 3 тысяч человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 г. в ЖК «Любимов» будут возведены дома на 6 тысяч новых квартир, куда смогут переехать более 14 тысяч человек.



Ход строительства нового микрорайона в Березниках находится под контролем аппарата полномочного представителя президента в ПФО и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.