В администрации Перми продемонстрировали фирменную медаль городского спринта «Елки. Пермский период»

14:11 | 7.12.2018

Медаль получит каждый участник городского спринта «Елки. Пермский период», который финиширует на отборочных соревнованиях 15 декабря на лыжной базе «Прикамье».



Напомним, городской спринт «Елки. Пермский период» пройдет в нашем городе в несколько этапов. 15 декабря на лыжной базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23) состоится большой праздник спорта и отборочные этапы. 18 декабря на эспланаде, в квартале у монумента «Героям фронта и тыла», на трассу после профессиональных спортсменов выйдут финалисты, чтобы определить победителей и призеров среди любителей здорового образа жизни в каждой возрастной категории.



«Фишкой» всех крупных спортивных событий, которые проводит администрация Перми, – Пермского международного марафона, фестиваля скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка», городского лыжного спринта «Елки. Пермский период» – становится фирменная медаль. К разработке ее дизайна всегда подходят очень ответственно и трепетно.



Так, в основе медали спринта будет фирменный стиль события – треугольники, символизирующие елки, а также два человеческих силуэта на лыжах и с палками. Необычно в медали и ушко, в которое продевается лента. Медаль будет выполнена из металла диаметром 7 см. Ее получит каждый финишировавший участник отборочных соревнований, которые пройдут 15 декабря на лыжной базе «Прикамье».



Регистрация на спринт открыта на портале russiarunning.com/event/Kamasprint2018.