Выходные в Перми будут теплыми

12:13 | 7.12.2018

Сейчас в столице Прикамья -7 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня, 7 декабря, днем в Перми будет около -6 °C, переменная облачность, ночью до -9 °C.



Завтра днем возможен снег, столбик термометра поднимется до -3 °C, ночью около -6 °C. В воскресенье, 9 декабря, днем будет около -3 °C, ночью до -5 °C. Такая же погода сохранится в начале следующей недели.