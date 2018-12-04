Пермяков приглашают провести выходные в «Горьковке»

18:11 | 6.12.2018

8 декабря с 9:30 до 15:30 в Центре науки пройдет финальный этап Конференции-ролевой игры «Модель Пермской городской Думы». В ее рамках моделируется работа комитетов Думы и пленарного заседания.



Это проект для тех, кто видит проблемы в городской жизни, может предложить свое решение этих проблем, хочет быть в курсе социальной политики и экономики Перми, хочет узнать, как работает Пермская городская Дума. Приглашается к участию молодежь от 14 до 30 лет из Перми и Пермского края.



Дополнительная информация о Модели и рекомендации к написанию позиции страны размещены здесь: vk.com/permmun. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), 14+.



9 декабря в 12:00 на очередном заседании клуба «Библиотерапия» прозвучат стихи Алексея Решетова. Приглашаем вспомнить творчество известного земляка, прочувствовать лирического героя и поделиться своим поэтическим видением мира. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), 16+.



До середины декабря в арт-фойе 4 этажа (левое крыло) персональная выставка художника-нонконформиста Анатолия Цвиринько «Чертоги разума». Он учился на художественно-графическом факультете Ленинградского института имени А. Герцена, руководил студенческой профорганизацией факультета. Из-за выставки работ студентов был вынужден вступить в конфликт с администрацией факультета, которая сочла выставку формалистической и крамольной. Художника отправили на «исправление» в психиатрическую лечебницу, где было существенно подорвано его здоровье. После выхода из учреждения Анатолий Герасимович занимался преподаванием в вузах Урала, но из-за репутации «неблагонадежности» Цвиринько раз за разом увольняли. Сменив несколько учреждений и областей, получил квартиру в г. Асбесте Свердловской области, стал работать руководителем изостудии в местном дворце культуры. Там же художник закончил свои дни, будучи душевно больным. Работы Цвиринько находятся в местном музее. Его творчество имеет черты экспрессионизма. 12+.



До конца декабря в арт-фойе 3 этажа (левое крыло) выставка «Учитель – ученик». В экспозиции представлены работы преподавателя детской художественной школы №2 Анны Вдовиной и ее учениц, выполненных в разных техниках: гуашь, акварель, тушь, карандаш, масло. Здесь можно увидеть портреты, пейзажи и натюрморты. 12+.