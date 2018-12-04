Пермь: новости дня
14:59 | 6.12.2018
Строительство обхода поселка Куеда идет в соответствии с графиком
Трасса, идущая через поселок Куеда, связывает Прикамье с Республикой Башкортостан, проходит ее с севера до юга и выводит в итоге в Оренбуржье и к границе с Казахстаном.
Министр транспорта Николай Уханов, выступая с докладом перед депутатами Законодательного собрания об объектах адресной инвестиционной программы, отмечал: «Объездная автомобильная дорога – обход Куеды – обеспечит пропуск транзитного транспорта в обход поселка Куеда и обеспечит безопасность на пересечении в разных уровнях железнодорожной линии Казань – Екатеринбург».
Подрядчик на региональном дорожном объекте – ООО «Мостоотряд №123». Согласно технической документации, определенной заказчиком – краевым Управлением автодорог, подрядчик построит трассу протяженностью 3,32 км с путепроводом через железнодорожные пути. Сроки строительства: 21.06.2018–30.11.2019, стоимость строительства – 662 322,340 руб.
В процессе строительства подрядчику предстоит провести работы по переустройству трубопроводов и ЛЭП 6кВ ООО «Лукойл-Пермь», газопровода АО «Газпром газораспределение Чайковский», ВЛ-10кВ ПО «Чайковские электрические сети» «Пермэнерго», ВЛ-35кВ ПО «Чайковские электрические сети» «Пермэнерго», ВЛ-10кВ ПО «Нефтекамские электрические сети» ООО «Башкирэнерго», линий связи ОАО «Ростелеком», линий связи ОАО «Связьтранснефть», ж/д коммуникаций (связь, контактная сеть). В общей сложности будет переустроено более 20 коммуникаций. Работы по этому направлению будут завершены к началу лета 2019 года.
На объекте будет произведено устройство морозозащитного, дренирующего слоя, верхнего слоя покрытия, устройство и укрепление обочин. В месте пересечения железнодорожного полотна будет построен путепровод протяженностью около 79 м. Также будут сооружены устройства для отвода и сброса воды с проезжей части, установлены 122 дорожных знака, 270 пластиковых сигнальных столбиков, ограждения. По завершении работ будет нанесена дорожная разметка.
На сегодняшний день работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Уже выполнены работы по переустройству большей части коммуникаций, подготовлены подходы к путепроводу, завезены все материалы для устройства земполотна, завершаются работы по установке последней, 4-й опоры путепровода. В общей сложности выполнено более 1/3 от всего объема работ по строительству.
Построенный путепровод позволит транспорту проезжать железнодорожные пути, исключая длительные простои на переезде, как это происходит в настоящее время. Особенно важно это для спецтранспорта, а также для транзитного транспорта.
Работы по строительству обхода поселка Куеда ведутся в соответствии с графиком.
© «Вечерние Ведомости»
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